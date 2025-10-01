Mr Inbetween
Folge 4: Monster
22 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 16
Brittany ist überzeugt, dass es Monster gibt. Ray gibt sich alle Mühe, seiner Tochter Mut zuzusprechen. In seinem Job trifft er allerdings auf ein echtes Monster: Ein Mann wendet sich an Ray. Seine Tochter ist seit vielen Jahren verschwunden und er glaubt, dass sie ermordet wurde. Seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich und Ray macht den Täter schnell ausfindig.
