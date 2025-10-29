Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 7vom 29.10.2025
Folge 7: Calamari sind Tintenfische

25 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Freddy bittet Ray um einen besonderen Gefallen: Er soll ein Interview mit einer Journalistin führen. Sie schreibt ein Buch über Kriminalität und sucht nach Gesprächspartnern aus dem Milieu. Ray hat darauf jedoch überhaupt keine Lust.

ProSieben FUN
