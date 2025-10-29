Ich seh dich in deinen Träumen wiederJetzt ohne Werbung streamen
Mr Inbetween
Folge 8: Ich seh dich in deinen Träumen wieder
23 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Ray stellt in Brittanys Klasse seinen Job vor. Weil er schlecht zugeben kann, ein Auftragskiller zu sein, gibt er sich als Türsteher aus. Im Interview mit der Buchautorin Kate Hall redet er offen über seinen wahren Beruf. Allerdings stellt sie ein paar Fragen, die Ray ganz und gar nicht gefallen.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH