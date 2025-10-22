Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 9vom 22.10.2025
Folge 9: Socken sind wichtig

26 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 16

Ray musste gerade mitansehen, wie sich sein alter Freund Dirk von einer Klippe in den Tod stürzt. Er beschließt, dessen Witwe zu unterstützen und kümmert sich um ihre kleine Tochter. Bei einem gemeinsamen Einkaufsbummel wird das Mädchen plötzlich entführt und Ray setzt alle Hebel in Bewegung, um das Kind zu retten.

Alle Staffeln im Überblick

ProSieben FUN
Alle 3 Staffeln und Folgen