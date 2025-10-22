Mr Inbetween
Folge 9: Socken sind wichtig
26 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 16
Ray musste gerade mitansehen, wie sich sein alter Freund Dirk von einer Klippe in den Tod stürzt. Er beschließt, dessen Witwe zu unterstützen und kümmert sich um ihre kleine Tochter. Bei einem gemeinsamen Einkaufsbummel wird das Mädchen plötzlich entführt und Ray setzt alle Hebel in Bewegung, um das Kind zu retten.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH