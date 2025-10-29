Hätte, hätte, FahrradketteJetzt ohne Werbung streamen
Mr Inbetween
Folge 1: Hätte, hätte, Fahrradkette
27 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 16
Bei einer Waffenübergabe werden Ray und Gary überfallen und brutal zusammengeschlagen. Ray bemerkt, dass sein Geschäftspartner hinter der Aktion stecken muss und nimmt ihn gefangen. Im Austausch gegen die Namen der Hintermänner verspricht Ray dem Kriminellen die Freiheit. Er lotst die Verantwortlichen auf ein einsam gelegenes Grundstück und nimmt Rache.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
