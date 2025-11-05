Mr Inbetween
Folge 2: Champ
26 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 16
Nachdem er bei einem tätlichen Angriff auf offener Straße von der Polizei erwischt wird, landet Ray im Knast. Freddy besucht ihn im Gefängnis und bietet ihm einen Job an. Ray soll einen Insassen attackieren. Sein Zellengenosse gerät derweil mit einem anderen Inhaftierten aneinander und sucht Rat bei Ray.
