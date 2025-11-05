Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Mr Inbetween

Champ

ProSieben FUNStaffel 3Folge 2vom 05.11.2025
Joyn Plus
Champ

ChampJetzt ohne Werbung streamen

Mr Inbetween

Folge 2: Champ

26 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 16

Nachdem er bei einem tätlichen Angriff auf offener Straße von der Polizei erwischt wird, landet Ray im Knast. Freddy besucht ihn im Gefängnis und bietet ihm einen Job an. Ray soll einen Insassen attackieren. Sein Zellengenosse gerät derweil mit einem anderen Inhaftierten aneinander und sucht Rat bei Ray.

Alle Staffeln im Überblick

Mr Inbetween
ProSieben FUN
Mr Inbetween

Mr Inbetween

Alle 3 Staffeln und Folgen