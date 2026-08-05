Mr Inbetween
Folge 6: Ray wer?
28 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Gemeinsam mit Gary geht Ray zum Klassentreffen. Während sein Freund von allen herzlich begrüßt wird, scheint sich niemand an Ray zu erinnern. Als er seine erste große Liebe entdeckt, nimmt Gary all seinen Mut zusammen und spricht sie an. Rays Verhältnis zu seiner Tochter wird derweil immer schwieriger. Der Teenager rebelliert und nimmt Drogen. Ray versucht alles, um Brittany wieder näher zu kommen.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH