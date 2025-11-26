Mr Inbetween
Folge 9: Abrechnungen
33 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 16
Brittany ist traurig, weil ihr Vater wegziehen will. Er verkauft sein Haus und kehrt seinem alten Leben den Rücken. Ray verabschiedet sich auch von seinem dementen Vater. Vor seinem Job kann er allerdings nicht weglaufen. Der Gangsterboss, mit dem er sich erst kürzlich angelegt hat, hetzt seine Leute auf ihn und Dave.
Genre:Krimi
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH