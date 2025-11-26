Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 9vom 26.11.2025
Folge 9: Abrechnungen

33 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 16

Brittany ist traurig, weil ihr Vater wegziehen will. Er verkauft sein Haus und kehrt seinem alten Leben den Rücken. Ray verabschiedet sich auch von seinem dementen Vater. Vor seinem Job kann er allerdings nicht weglaufen. Der Gangsterboss, mit dem er sich erst kürzlich angelegt hat, hetzt seine Leute auf ihn und Dave.

ProSieben FUN
