Vor TV
Mud Mountain Truckers
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Mud Mountain Truckers
Die raue Berglandschaft von British Columbia ist der Arbeitsplatz der LeBeau-Brüder, Holzfäller in der dritten Generation. Für Craig und Brent ist kein Baumstamm zu groß, kein Schlamm zu tief und selbst bei den heftigsten Wetterkapriolen fällt ihnen eine Lösung ein, um ihre Fracht ans Ziel zu bringen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.