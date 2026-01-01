Die Tragödie von Manley Hot SpringsJetzt kostenlos streamen
Murder Nation USA
Folge 3: Die Tragödie von Manley Hot Springs
38 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Fernab jeglicher Zivilisation verschwinden sieben Menschen im eisigen Alaska spurlos. Nachdem die Ermittler vor Ort Blutspuren am Ufer eines Flusses entdecken, nehmen sie einen Einsiedler ins Visier, der schwer bewaffnet in der Wildnis untertaucht. Die Suche nach dem Mann beginnt und sie wird weitere Opfer fordern ?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murder Nation USA
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited