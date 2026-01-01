Murder Nation USA
Folge 7: Das Killer-Paar
38 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
In einem Vorort von Albuquerque, New Mexiko, liegt die Leiche von Yolanda Medina. Die junge Studentin wurde geschlagen und durch Ersticken schließlich getötet. Die Ermittler suchen nach einem mysteriösen Paar, mit dem Yolanda zuletzt gesehen wurde. Nach und nach kommen schockierende Informationen ans Tageslicht - eine Geschichte voller Sex, Lügen und Mord.
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2021
