My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
1 StaffelAb 6
Man muss kein gelernter Profi sein, um gut kochen zu können. So sucht "My Kitchen Rules" die besten Hobbyköche Australiens. Gemeinsam mit verschiedenen Gastjuroren, bewertet Chefkoch Manu Feildel die unterschiedlichen Familienrezepte und Eigenkreationen der Teilnehmer. Am Ende kämpfen zwei Teams um den Siegertitel.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen