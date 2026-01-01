Naked Survival: Apocalypse
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Naked Survival: Apocalypse
Überleben, wo andere gescheitert sind: Zwölf Männer und Frauen wagen sich in dieser Serie in die „Hölle auf Erden“ vor. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Challenge verfügen über sehr viel Survival-Erfahrung, aber mit den extremen Bedingungen, die sie in Südafrika erwarten, sind sie nicht vertraut. Eine lang anhaltende Dürre, mysteriöse Krankheiten und großflächige Waldbrände haben die Region, in der die Outdoor-Profis ausgesetzt werden, in eine trostlose, postapokalyptisch anmutende Einöde verwandelt. Tagsüber klettern die Temperaturen auf über 40 Grad und in der kargen Umgebung konkurrieren die Teams mit Löwen, Hyänen, Elefanten und Krokodilen um knappe Wasser- und Nahrungsressourcen.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.