Navy CIS
Navy CIS
Das Ermittler-Team rund um Special Agent Gibbs untersucht Verbrechen, in welche Mitglieder der Navy oder des Marine Korps verwickelt sind.
Ganze Folgen kostenlos im Stream auf Joyn: Was du über "Navy CIS" wissen musst
Sie ist die langlebigste Krimi-Serie in den USA und eine der beliebtesten in Deutschland. Seit 2003 verfolgen Millionen Fans die Ermittler:innen von "Navy CIS" dabei, wie sie Verbrechen innerhalb der US Navy und des Marine Corps aufklären. Die Fälle reichen von Spionage und Betrugsfällen bis hin zu Mord und Terroranschlägen.
Auf Joyn kannst du dir über 470 ganze Folgen aus 22 Staffeln der Erfolgs-Serie kostenlos anschauen. Das reicht für mindestens 329 Stunden pures Krimivergnügen! Das heißt, du könntest satte 13 Tage und 17 Stunden "Navy CIS" am Stück verfolgen.
Eine der beliebtesten Krimi-Serien der Welt: Das erlebst du in "Navy CIS"
Du willst nicht bloß Rätselraten und stumpfe Verfolgungsjagden? Dann bist du bei "Navy CIS" genau richtig. Hier bekommst du eine Mischung aus packenden Kriminalfällen, forensischer Technik, bewegenden persönlichen Geschichten - alles garniert mit einer Portion Humor.
In den bisher 22 erschienenen Staffeln kombiniert das in Washington D.C. stationierte NCIS-Team sorgfältige Ermittlungen mit viel Humor und menschlichem Tiefgang. Der Erfolg der Serie basiert vor allem auf den starken Figuren, die den Zuschauer:innen über mehr als 20 Jahre ans Herz gewachsen sind.
Im Zentrum des Teams des "Naval Criminal Investigative Service" (NCIS) stand viele Jahre Leroy Jethro Gibbs, ein Ex-Marine mit strengen Regeln und scharfem Instinkt. Neben ihm wurden auch andere Figuren zu Kult-Charakteren - zum Beispiel die schräge Forensikerin Abby Sciuto, der Nerd McGee, der charmante Tony DiNozzo oder der Pathologe Ducky.
Die Figuren von "Navy CIS" - und ihre Darsteller:innen
Die Serie lebt von ihren Protagonist:innen. Einige der Kultfiguren sind seit der ersten Staffel dabei, andere kamen erst später dazu. Bei "Navy CIS" können Fans ihre Entwicklung über die Staffeln hinweg mitverfolgen.
Leroy Jethro Gibbs (gespielt von Mark Harmon): Er war 19 Staffeln der Teamleiter beim NCIS. Der ehemalige Marine-Scharfschütze mit der Vorliebe für Kaffee hat ein starkes Gerechtigkeitsgefühl und folgt seinen eigenen Regeln.
Anthony "Tony" DiNozzo (gespielt von Michael Weatherly): Der frühere Polizist war bis Staffel 13 NCIS-Ermittler (Senior Field Agent). Er liebt Filme und flirtet gern, ist witzig, charmant und hat ein gutes detektivisches Gespür. Jetzt kommt er zurück mit seinem eigenen Spin-Off "NCIS: Tony & Ziva".
Ziva David (gespielt von Cote de Pablo): Die ehemalige Mossad-Agentin ist klug, geheimnisvoll und hat eine komplexe Familiengeschichte. Sie verließ die Serie in der 13. Staffel, kommt aber jetzt im Spin-Off "NCIS: Tony & Ziva" zurück.
Timothy McGee (gespielt von Sean Murray): Er spielt von Staffel 2 bis 20 den IT-Spezialisten im Team. Der nerdige Ermittler macht im Laufe der Serie eine starke Entwicklung durch.
Abby Sciuto (gespielt von Pauley Perrette): Bis Staffel 15 ist sie die Forensikerin im NCIS-Team. Ihr Markenzeichen: cooler Gothic-Look, der im starken Kontrast zu ihrem sonnigen Gemüt steht. Abby hat eine enge Bindung zu Gibbs.
Dr. Donald "Ducky" Mallard (gespielt von David McCallum): "Ducky" ist bis Staffel 20 der Gerichtsmediziner der Serie. Er ist gebildet und leicht exzentrisch und kümmert sich um sein Team.
Jimmy Palmer (gespielt von Brian Dietzen): Der schüchterne und freundliche Mann im Team ist zunächst der Assistent von "Ducky" und wird später Chef-Pathologe.
Alden Parker (gespielt von Gary Cole) leitet seit Staffel 19 das NCIS-Team. Er tritt damit in die Fußstapfen von Leroy Jethro Gibbs. Der ehemalige FBI-Agent ist hochkompetent und bringt eine lockere Art mit.
Jessica Knight (gespielt von Katrina Law): Die toughe Agentin Jessica Knight hat eine tragische Vergangenheit: Bei einem Einsatz verlor sie ihr gesamtes Team. Umso beeindruckender ist ihr Comeback beim NCIS. Mit taktischem Geschick, Durchsetzungsvermögen und großer Empathie ist sie eine starke Bereicherung für die Einheit.
Nick Torres (gespielt von Wilmer Valderrama) war lange undercover unterwegs – und das merkt man. Der coole Ermittler ist clever, körperlich topfit, aber auch innerlich zerrissen. Seine Vergangenheit lässt ihn nicht los, doch gerade das macht ihn so menschlich. Seit Staffel 14 gehört er fest zum Team - und sorgt regelmäßig für Action und Emotion.
Kasie Hines (gespielt von Diona Reasonover) ist die frische Stimme im Forensik-Labor: quirlig, schlau und voller Energie. Als Nachfolgerin von Abby hat sie sich längst einen eigenen Platz erobert. Mit klugem Witz, Neugier und technischer Raffinesse liefert sie dem Team wichtige Hinweise aus dem Labor - oft schneller, als man gucken kann.
Leon Vance (gespielt von Rocky Carroll) ist als Direktor der ruhende Pol und zieht im Hintergrund die Fäden. Seit Staffel 5 leitet er das NCIS-Hauptquartier. Streng, loyal und immer mit dem Gesamtblick auf die Organisation gibt er dem Team Rückendeckung.
Eleanor "Ellie" Bishop (gespielt von Emily Wickersham): Die NSA-Analystin ist zwischen 2013 und 2021 als kluge Ermittlerin Teil der Serie.
Jennifer "Jenny" Shepard (gespielt von Lauren Holly) ist die frühere Direktorin des NCIS. In der fünften Staffel wird sie in einer Bar getötet.
Dr. Grace Confalone (gespielt von Laura San Giacomo): Die warmherzige Psychologin ist seit Staffel 13 unregelmäßig in der Serie dabei.
Noch mehr Ermittlungen: Die Ableger von "Navy CIS"
Die Macher der Serie, Donald P. Bellisario und Don McGill, ließen sich für "Navy CIS" von der Serie "JAG - Im Auftrag der Ehre" inspirieren. Und "Navy CIS" hat selbst erfolgreiche Ableger hervorgebracht. Zunächst entstanden drei Spin-offs der Navy-Serienreihe: "Navy CIS: L.A.", "Navy CIS: New Orleans" und "Navy CIS: Hawai’i". Alle kannst du kostenlos auf Joyn anschauen!
Neu sind die Spin-Offs "NCIS: Sydney" (seit 2023) und "NCIS: Origins" - ein Prequel über die jungen Jahre von Gibbs. Geplant ist auch eine Tony & Ziva Spin-off-Serie. Noch ist nicht bekannt, wann die Serien in Deutschland zu sehen sein werden. Wenn es über eine geplante Ausstrahlung neue Informationen gibt, erfährst du sie hier.
"NCIS: Los Angeles" (2009 bis 2023) war das erste Spin-off der Hauptserie. In Kalifornien ermittelt ein spezialisiertes Team unter der Leitung von Special Agent G. Callen (Chris O’Donnell) und Sam Hanna (LL Cool J). Die Serie im cineastischen Stil bietet viel Action und verdeckte Ermittlungen.
"NCIS: New Orleans" (2014 bis 2021) folgte als zweite Ableger-Serie nach der 12. Staffel von "NCIS" und lief mit sieben Staffeln von 2014 bis 2021. In der Stadt New Orleans in Louisiana ermittelt das Team um Special Agent Dwayne Pride (Scott Bakula) - Jazz und Südstaaten-Flair inklusive.
"NCIS: Hawai’i" (seit 2021): Die Serie unterscheidet sich durch seinen Schauplatz und die Integration lokaler Kultur in die Storylines. Bekannte NCIS-Spannung gepaart mit exotischem Urlaubsflair. Exotik trifft auf Forensik!