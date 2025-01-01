New York Homicide
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
New York Homicide
New York ist hip, laut, bunt, exzentrisch - und tödlich. "New York Homicide" erzählt von den schockierendsten Verbrechen, die die Metropole niemals vergessen wird. In der Stadt, die niemals schläft, haben die Ermittler des NYPD Tag und Nacht alle Hände voll zu tun. Sie berichten von den härtesten Fällen ihrer Karriere und erklären, warum manche Abscheulichkeiten so nur in New York passieren können.
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH