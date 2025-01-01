neXt
Folge 1: Iliza
44 Min.Ab 12
Kurz vor seinem Tod nimmt Dr. Bernard Weiss ein Video auf, das für Paul LeBlanc bestimmt ist, den kürzlich gefeuerten Boss der Technologiefirma Zava. Darin warnt er vor einer superintelligenten künstlichen Intelligenz, die LeBlanc programmiert hat. Das Projekt wurde allerdings längst beendet. Special Agent Shea Salazar versucht, die Umstände des Todes von Weiss aufzuklären und bittet LeBlanc um Hilfe. Derweil wird Sheas Sohn Ethan von dem Smart-Speaker Iliza manipuliert.
