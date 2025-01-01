Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Folge 10: Das Opfer

42 Min.Ab 12

LeBlanc, Shea und C.M. bereiten alles für den geplanten Anschlag auf den neXt-Server vor. Zusammen mit Shea fährt LeBlanc einen mit Sprengstoff präparierten Lkw zur NSA. Es gelingt ihnen, die Sicherheitsleute auszuschalten. Dann trickst LeBlanc Shea jedoch aus und fährt den Lkw allein zum Zielort, bis plötzlich neXt mit ihm in Kontakt tritt ...

ProSieben FUN
