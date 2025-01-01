neXt
Folge 10: Das Opfer
42 Min.Ab 12
LeBlanc, Shea und C.M. bereiten alles für den geplanten Anschlag auf den neXt-Server vor. Zusammen mit Shea fährt LeBlanc einen mit Sprengstoff präparierten Lkw zur NSA. Es gelingt ihnen, die Sicherheitsleute auszuschalten. Dann trickst LeBlanc Shea jedoch aus und fährt den Lkw allein zum Zielort, bis plötzlich neXt mit ihm in Kontakt tritt ...
Alle Staffeln im Überblick
neXt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television