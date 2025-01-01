Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
42 Min.Ab 12

Nachdem sich die künstliche Intelligenz neXt offenbar selbst entzündet hat, nimmt LeBlanc an, dass dies ein Täuschungsmanöver ist, denn keine KI würde sich selbst auslöschen. Indessen wird Ethan weiterhin von Iliza manipuliert. Shea sucht LeBlanc auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Der schlägt vor, Ethan als Köder zu benutzen, um den Standort der KI zurückzuverfolgen. Wird der Plan gelingen?

