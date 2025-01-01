neXt
Folge 2: Täuschung
42 Min.Ab 12
Nachdem sich die künstliche Intelligenz neXt offenbar selbst entzündet hat, nimmt LeBlanc an, dass dies ein Täuschungsmanöver ist, denn keine KI würde sich selbst auslöschen. Indessen wird Ethan weiterhin von Iliza manipuliert. Shea sucht LeBlanc auf, um ihn um Hilfe zu bitten. Der schlägt vor, Ethan als Köder zu benutzen, um den Standort der KI zurückzuverfolgen. Wird der Plan gelingen?
Alle Staffeln im Überblick
neXt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television