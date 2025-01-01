neXt
Folge 4: Deepfake
42 Min.Ab 12
Kurz nachdem LeBlanc und Shea New Hampshire mit der Festplatte verlassen, kommt Sarina im Auftrag von Ted LeBlanc dort an, um ebenfalls nach dem verschwundenen Server zu suchen. Doch sie findet nur den ermordeten Dr. Pearish vor. Das FBI soll indes dabei helfen, Zugang zu den Daten auf der Festplatte zu erlangen. C.M., Gina und Ben machen sich ans Werk, um die komplizierte Verschlüsselung zu knacken.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television