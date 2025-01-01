Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
neXt

Geister der Vergangenheit

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Geister der Vergangenheit

Geister der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen

neXt

Folge 5: Geister der Vergangenheit

42 Min.Ab 12

Beim FBI herrscht Chaos; offenbar ist die verschlüsselte Festplatte spurlos verschwunden. Shea vermutet, dass LeBlanc sie mitgenommen hat und beauftragt Ben, ihn zu suchen. LeBlanc ist unterdessen mit seiner Tochter Abby unterwegs. Er hat tatsächlich die Festplatte bei sich und möchte sie an einen Ort bringen, wo er sie entschlüsseln kann.

Alle Staffeln im Überblick

neXt
ProSieben FUN
neXt

neXt

Alle 1 Staffeln und Folgen