neXt
Folge 5: Geister der Vergangenheit
42 Min.Ab 12
Beim FBI herrscht Chaos; offenbar ist die verschlüsselte Festplatte spurlos verschwunden. Shea vermutet, dass LeBlanc sie mitgenommen hat und beauftragt Ben, ihn zu suchen. LeBlanc ist unterdessen mit seiner Tochter Abby unterwegs. Er hat tatsächlich die Festplatte bei sich und möchte sie an einen Ort bringen, wo er sie entschlüsseln kann.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television