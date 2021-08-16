Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 7vom 16.08.2021
Folge 7: Der Deal

42 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12

Paul LeBlanc stellt seinem Bruder Ted eine Falle, indem er ihn in die Tiefgarage des Krankenhauses lockt. Dort kann er ihn mit Hilfe eines Tasers überwältigen. Gemeinsam mit Shea bringt er ihn in sein Versteck. Shea ist fest entschlossen, die Wahrheit aus Ted herauszuholen und tatsächlich gesteht Ted, dass er einen Deal mit Zhai gemacht hat.

