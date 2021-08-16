neXt
Folge 7: Der Deal
42 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12
Paul LeBlanc stellt seinem Bruder Ted eine Falle, indem er ihn in die Tiefgarage des Krankenhauses lockt. Dort kann er ihn mit Hilfe eines Tasers überwältigen. Gemeinsam mit Shea bringt er ihn in sein Versteck. Shea ist fest entschlossen, die Wahrheit aus Ted herauszuholen und tatsächlich gesteht Ted, dass er einen Deal mit Zhai gemacht hat.
Alle Staffeln im Überblick
neXt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television