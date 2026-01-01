Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Folge 7: Der Deal

43 Min.Ab 12

Paul LeBlanc stellt seinem Bruder Ted eine Falle, indem er ihn in die Tiefgarage des Krankenhauses lockt. Dort kann er ihn mit Hilfe eines Tasers überwältigen. Gemeinsam mit Shea bringt er ihn in sein Versteck. Shea ist fest entschlossen, die Wahrheit aus Ted herauszuholen und tatsächlich gesteht Ted, dass er einen Deal mit Zhai gemacht hat.

