neXt
Folge 8: Blackout
42 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12
neXt versucht weiterhin, Chaos unter der Menschheit zu verbreiten. Paul LeBlanc hat Ted inzwischen davon überzeugt, an seiner Seite zu kämpfen. Die beiden schleusen sich bei Zava ein, um einen Virus, den Paul dort archiviert hat, runterzuladen. Während Ted sich dem FBI stellt und vorgibt, seine Firma retten zu wollen, schleicht sich Paul in sein altes Büro und nimmt einige seiner ehemaligen Mitarbeiter als Geiseln, um Zeit für den Download des Virus zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
neXt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television