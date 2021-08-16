Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 8vom 16.08.2021
42 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12

neXt versucht weiterhin, Chaos unter der Menschheit zu verbreiten. Paul LeBlanc hat Ted inzwischen davon überzeugt, an seiner Seite zu kämpfen. Die beiden schleusen sich bei Zava ein, um einen Virus, den Paul dort archiviert hat, runterzuladen. Während Ted sich dem FBI stellt und vorgibt, seine Firma retten zu wollen, schleicht sich Paul in sein altes Büro und nimmt einige seiner ehemaligen Mitarbeiter als Geiseln, um Zeit für den Download des Virus zu gewinnen.

