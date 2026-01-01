Nick und Perry
1 Staffel
Ab 0
Nick und Perry, zwei außerirdische hochintelligente Hunde stranden mit ihrem Raumschiff auf der Erde und werden von dem zerstreuten Geschichtsprofessor Frank und seiner achtjährigen Tochter Lucy aufgenommen. Die Serie erzählt von den komischen Abenteuern der beiden außerirdischen Fremdlinge, die mit dem rüden Verhalten ihrer bellenden Artgenossen auf der Erde so gar nichts gemein haben.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe: 0
0