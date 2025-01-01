Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 160: Kriminelle Familie im Visier
25 Min.Ab 12
Familienzwist - Pamelas Freund wird von ihrer Familie verstoßen. Als dieser dann brutal in seinem Bekleidungsgeschäft niedergeschlagen wird, fällt sofort der Verdacht auf ihre kriminellen Brüder. Doch waren sie es wirklich? Und was hat es mit Pamelas Onkel auf sich?
