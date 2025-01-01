Zum Inhalt springenBarrierefrei
Keine Rose ohne Dornen

SAT.1Staffel 11Folge 15
Folge 15: Keine Rose ohne Dornen

23 Min.Ab 12

Als der 42-jährige Rudi Schmittke verschwindet, melden ihn gleich zwei Ehefrauen als vermisst. Kurze Zeit später wird er erstochen aufgefunden. Die Kommissare decken das perfekt organisierte Doppelleben eines Heiratsschwindlers auf. Doch für die geschockten Ehefrauen kommt es noch schlimmer ...

SAT.1
