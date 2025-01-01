Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Falsch beraten

SAT.1Staffel 11Folge 20
Falsch beraten

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 20: Falsch beraten

23 Min.Ab 12

Als die 35-jährige Julia Winters ihren Job verliert, verliert sie auch den Boden unter den Füßen. Zum Schrecken aller sucht sie Halt bei astrologischen Lebensberatungen und macht bald keinen Schritt mehr, ohne sich die Karten legen zu lassen. Hat ihre Sucht sie schließlich das Leben gekostet?

SAT.1
