Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Herzleid

SAT.1Staffel 11Folge 24
Herzleid

HerzleidJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 24: Herzleid

23 Min.Ab 12

Nur knapp überlebt Rentnerin Hilde Fink eine Überdosis Betablocker. Handelt es sich um einen fatalen Fehler des Pflegepersonals? Hilde glaubt nicht daran. Sie verdächtigt Rita Schultze, ihre langjährige Freundin.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen