Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Trügerischer Rausch
23 Min.Ab 12
Nachdem Scheidungskind Melissa verschwindet, geben sich ihre Eltern gegenseitig die Schuld. Melissas Ex-Freund vermutet, dass sie mit dem besten Kumpel ihres Vaters durchgebrannt ist. Doch dann geschieht ein Verbrechen - und Melissas Leben scheint in Gefahr zu sein ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1