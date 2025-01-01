Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: 1000 Gesichter
23 Min.Ab 12
Der Rocker Tobias Goerd wird tot auf der Toilette eines Clubs gefunden. Bei der Suche nach seiner Freundin stoßen die Ermittler plötzlich auf verschiedene Identitäten des Opfers und stellen fest, dass Tobias eine Reihe an enttäuschten Frauen hinter sich lässt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1