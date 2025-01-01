Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Erlöst
22 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall mit seiner Freundin Evelyn fällt Jonas ins Koma. Die Hoffnung auf sein Erwachen erlöscht schlagartig, als ein Unbekannter die lebensnotwendigen Schläuche zieht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1