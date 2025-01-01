Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lust auf alt

SAT.1Staffel 11Folge 53
Lust auf alt

Lust auf altJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 53: Lust auf alt

22 Min.Ab 12

Die 64-jährige Gerda Kümpers arbeitet als Prostituierte und verdient sich damit etwas zur Rente dazu. Ihr Sohn Bernard und ihre Schwiegertochter Anette sind entsetzt. Allein ihre Enkeltochter Lena hält zu ihrer Oma. Als Gerdas Freier Nils Wolters tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, gerät die Familie unter Tatverdacht.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen