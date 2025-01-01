Noblesse
Folge 1: Was es zu beschützen gilt
23 Min.Ab 16
Rai ist ein Vampir, der über acht Jahrhunderte lang geschlafen hat. Nun, da er erwacht ist, muss er sich erst an die Gepflogenheiten der aktuellen Generation gewöhnen. Er besucht die Highschool und macht sich mit den Funktionen eines Smartphones vertraut. Seine Mitschüler Manabu und Yu stehen ihm dabei helfend zur Seite.
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
