Alles könnte so sein, wie es zu sein hatJetzt ohne Werbung streamen
Noblesse
Folge 12: Alles könnte so sein, wie es zu sein hat
23 Min.Ab 16
Rai und Frankenstein machen sich auf den Weg zum Heiligtum. Der Pfad führt durch feindliches Gebiet und birgt allerlei Gefahren. So kommt es zu einem erbarmungslosen Duell zwischen Frankenstein und Rael - und auch Regis stellt sich einem ungleichen Kampf. Die Herrin zieht indes Gejutel und Seira für ihre Taten zur Rechenschaft.
Alle Staffeln im Überblick
Noblesse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN