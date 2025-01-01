Noblesse
Folge 13: Noblesse
23 Min.Ab 16
Gerade als die Herrin Raskreia das Todesurteil von Gejutel und Seira vollstrecken will, erscheint Rai. Völlig unbeeindruckt von den Angriffen der Clanführer, stellt er sich dem Kampf mit der Herrin. Auf diese Auseinandersetzung wartet Raskreia schon sehr lange. Doch das Duell hält eine große Überraschung für die Herrin bereit.
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
