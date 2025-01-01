Noblesse
Folge 2: Ein Grund zu kämpfen
23 Min.Ab 16
Kurz vor Schulbeginn kommen zwei Teenager auf den Wachmann M-21 zu und verlangen, zum Direktor gebracht zu werden. Sie wollen sich in der Ye Ran Schule anmelden. Frankenstein bemerkt, dass die beiden über ähnliche Fähigkeiten verfügen wie sein Herr. Sie nennen sich Seira J. Loyard und Regis K. Landegre und nehmen schnell Kontakt zu Rai, Yu und Manabu auf.
Noblesse
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN