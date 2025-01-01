Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Noblesse

Spinnennetz

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4
Joyn Plus
Spinnennetz

SpinnennetzJetzt ohne Werbung streamen

Noblesse

Folge 4: Spinnennetz

23 Min.Ab 16

M-21 wird von dem Anführer der DA-5 gefangengenommen. Obwohl Regis Zeuge der Auseinandersetzung wird, ist er wütend auf M-21 - vermutet er doch eine Zusammenarbeit von ihm mit der Sondereinheit. M-21 verlangt derweil Informationen über die Experimente von Union im Gegenzug zu seinen Auskünften. Manabu trifft sich indes mit dem Hacker Tao.

Alle Staffeln im Überblick

Noblesse
ProSieben FUN
Noblesse

Noblesse

Alle 1 Staffeln und Folgen