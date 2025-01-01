Noblesse
Folge 4: Spinnennetz
23 Min.Ab 16
M-21 wird von dem Anführer der DA-5 gefangengenommen. Obwohl Regis Zeuge der Auseinandersetzung wird, ist er wütend auf M-21 - vermutet er doch eine Zusammenarbeit von ihm mit der Sondereinheit. M-21 verlangt derweil Informationen über die Experimente von Union im Gegenzug zu seinen Auskünften. Manabu trifft sich indes mit dem Hacker Tao.
Alle Staffeln im Überblick
Noblesse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN