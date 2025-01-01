Noblesse
Folge 6: Große Kraft
23 Min.Ab 16
Crans verfügt nach der Absorption von Sharks Kräften über eine unbändige Macht, der nicht einmal Regis gewachsen ist. Als Rai ihn angreift, ist Crans von dessen Fähigkeiten überrascht. Frankenstein stellt sich indes Takio entgegen, während Seira Hammer bekämpft.
Noblesse
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN