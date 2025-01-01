Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Noblesse

Große Kraft

ProSieben FUNStaffel 1Folge 6
Joyn Plus
Große Kraft

Große KraftJetzt ohne Werbung streamen

Noblesse

Folge 6: Große Kraft

23 Min.Ab 16

Crans verfügt nach der Absorption von Sharks Kräften über eine unbändige Macht, der nicht einmal Regis gewachsen ist. Als Rai ihn angreift, ist Crans von dessen Fähigkeiten überrascht. Frankenstein stellt sich indes Takio entgegen, während Seira Hammer bekämpft.

Alle Staffeln im Überblick

Noblesse
ProSieben FUN
Noblesse

Noblesse

Alle 1 Staffeln und Folgen