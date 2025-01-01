Noblesse
Folge 8: Frankenstein
23 Min.Ab 16
Die drei Wachmänner der Highschool treffen auf einen mysteriösen Mann, der Zugang zur Schule verlangt. Bevor sie reagieren können, erscheinen Regis und Seira und begrüßen ihn als Führer des Clans. Dann taucht Frankenstein auf und erkennt seinen alten Bekannten sofort. Der Mann berichtet, dass die neue Herrscherin im Reich der Nobles die Suche nach Rai veranlasst hat, weil sie ihn für den Tod ihres Vaters verantwortlich macht.
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN