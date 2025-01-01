Noblesse
Folge 9: Blutpakt
23 Min.Ab 16
Frankenstein blickt auf die Zeit zurück, in der er zum ersten Mal auf seinen Herren trifft. Die anderen Nobels verurteilen Rai dafür, dass er den Menschen bei sich aufnimmt, der ihresgleichen getötet hat. Obwohl es ihm eine Menge Feinde einbringt, geht Rai einen Blutpakt mit Frankenstein ein.
Alle Staffeln im Überblick
Noblesse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Paranormal
Produktion:JP, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN