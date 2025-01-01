Zum Inhalt springenBarrierefrei
Noblesse

Blutpakt

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 9
Blutpakt

Noblesse

Folge 9: Blutpakt

23 Min. Ab 16

Frankenstein blickt auf die Zeit zurück, in der er zum ersten Mal auf seinen Herren trifft. Die anderen Nobels verurteilen Rai dafür, dass er den Menschen bei sich aufnimmt, der ihresgleichen getötet hat. Obwohl es ihm eine Menge Feinde einbringt, geht Rai einen Blutpakt mit Frankenstein ein.

ProSieben FUN
