Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
1 Staffel
Reportagetagereihe über das größte Zoofachgeschäft der Welt in Duisburg und seinen Besitzer, Norbert Zajac. Er liebt Tiere und hat sein Hobby zum Beruf gemacht. In seinem Laden können die jährlich ca 1,2 Mio Kunden aus über 3.500 Tierarten wählen, ob Hundewelpe, Goldfisch, Pfau, Papagei, Vogelspinne, Hai oder oder oder. Drei fest angestellte Tierärzte kümmern sich um das Wohl der Tiere, insgesamt arbeiten 170 Menschen in Norberts ziemlich großem Tierladen.
Genre:Dokumentation, Tiere