Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Auf ex

SAT.1Folge vom 25.04.2024
Auf ex

Auf exJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 25.04.2024: Auf ex

43 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12

Ein Junggesellinnen-Abschied endet lebensgefährlich. Sanitäterin Franziska Wege erkennt gerade noch rechtzeitig die Ursache für die Symptome der angehenden Braut. - Ein Mann lässt seine Frau an der Autobahnraststätte zurück und kollabiert kurz darauf am Steuer. Für Notarzt Richard Adler ist es einer der rätselhaftesten Fälle seiner Karriere. - Und: Fabian Rothe rettet eine junge Frau - mit entscheidender Unterstützung durch ihren Vierbeiner.

Alle verfügbaren Folgen