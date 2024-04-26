Ich habe meine Freundin umgebrachtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.04.2024: Ich habe meine Freundin umgebracht
43 Min.
Warum die Helmpflicht für Rollerfahrer mindestens so wichtig ist wie die Anschnallpflicht für Autofahrer, finden Thomas Schmidt und Philipp Stehling leider allzu häufig aufs Neue heraus. - Ein jahrelang gehütetes Geheimnis entfesselt seine volle Wucht und lässt Sanitäter Fabian Rothe ergriffen zurück. - Und: Ein neues Leben erblickt das Licht der Welt - allerdings nicht so, wie von seinen Eltern geplant.
