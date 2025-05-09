Ehefrau verschlimmert Verletzung ihres MannesJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 09.05.2025: Ehefrau verschlimmert Verletzung ihres Mannes
23 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Heute werden unsere Rettungssanitäterin Mieke Bading und ihr Team zu einem Notfall im Garten eines Einfamilienhauses gerufen. Als sie dort ankommen, scheint der Patient stabil zu sein, doch seine Frau macht einen lebensbedrohlichen Fehler.
