Nach Autounfall in Lebensgefahr

Folge vom 12.05.2025: Nach Autounfall in Lebensgefahr

23 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Ein schwerer Verkehrsunfall ruft die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt auf den Plan. Nur mit Hilfe der Feuerwehr gelingt es, den Fahrer des verunglückten Autos zu erreichen. Nach seiner Rettung enthüllt der Fahrer plötzlich Erschreckendes.

