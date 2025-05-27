NOTRUF
Folge vom 27.05.2025: Vom Transporter überrollt
23 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Als der Transporter-Fahrer Lars Klüsen einen Moment nicht aufpasst, überrollt er mit seinem Transporter eine Fahrradfahrerin - und glaubt, dass es ein Kind war. Die schnell eintreffenden Rettungskräfte um Notfallsanitäter Florian Franke können zumindest in dieser Hinsicht Entwarnung geben, aber dennoch beginnt ein Kampf um das Leben der Verletzten, in dem jede Sekunde zählt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1