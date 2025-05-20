Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Lebensgefahr nach Anti-Baby-Pille

SAT.1Folge vom 20.05.2025
Lebensgefahr nach Anti-Baby-Pille

Lebensgefahr nach Anti-Baby-Pille

NOTRUF

Folge vom 20.05.2025: Lebensgefahr nach Anti-Baby-Pille

23 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12

Als die 16-jährige Emma beim Joggen plötzlich über Atemnot klagt, halten die Retter um Rettungssanitäter Tim Hönemann es zunächst für eine einfache Hyperventilation - aber nur wenige Minuten später müssen sie um das Leben der jungen Frau kämpfen.

