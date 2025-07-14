Verfolgungswahn und VerfolgungsjagdJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 14.07.2025: Verfolgungswahn und Verfolgungsjagd
23 Min.Folge vom 14.07.2025Ab 12
Ein schlechter Tag - für alle! Als der 45-jährige Franz Hauer scheinbar grundlos komplett durchdreht und bei einer Amokfahrt von der Polizei gestoppt werden muss, werden die Retter um Christian Strzoda zu einem gefährlichen Einsatz gerufen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1