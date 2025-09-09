Jugendlicher treibt leblos im WasserJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 09.09.2025: Jugendlicher treibt leblos im Wasser
23 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Nachdem ein 16-Jähriger im Pool untergegangen ist, kämpft zunächst der Hausmeister um das Leben des Teenagers, bis sich ein vermeintlicher Arzt einmischt - mit fatalen Folgen. Können die echten Retter rund um Torsten Dascher den Jugendlichen noch rechtzeitig stabilisieren?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1