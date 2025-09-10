Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 10.09.2025
23 Min.Ab 12

Nach einer Schlägerei werden die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt zu einem Stadtfest gerufen. Sie kommen zu einer brandgefährlichen Situation, die viel Fingerspitzengefühl, gute Nerven und letztlich sogar den Einsatz des Panikknopfs im RTW erfordert.

