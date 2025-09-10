Blutige Verletzung nach SchlägereiJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 10.09.2025: Blutige Verletzung nach Schlägerei
23 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Nach einer Schlägerei werden die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt zu einem Stadtfest gerufen. Sie kommen zu einer brandgefährlichen Situation, die viel Fingerspitzengefühl, gute Nerven und letztlich sogar den Einsatz des Panikknopfs im RTW erfordert.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© SAT.1